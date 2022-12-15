В ходе спецоперации погиб полицейский из Новосибирской области — прапорщик Олег Хапакныш. Фото: Администрация Сузунского района

В ходе спецоперации погиб полицейский из Новосибирской области — прапорщик Олег Хапакныш. Он был родом из Донецка, но жил в селе Заковряжино Сузунского района.

15 декабря его земляки собрались в местном Доме культуры, чтобы проводить военного в последний путь.

— Он был моим другом детства и одноклассником. Олег с детства мечтал защищать Родину. Он хотел стать военным и посвятил себя работе в органах внутренних дел. К сожалению, жизнь его трагически оборвалась. Светлая память! — выразил свои соболезнования родным и близким Олега Викторовича военный комиссар Сузунского района Василий Радаев.

Олег Хапакныш приехал в Новосибирскую область в начале 90-х годов. Он служил в полиции, неоднократно участвовал в боевых действиях, был награжден медалью «За доблесть» и медалью отдела специального назначения «Корсар», тремя медалями ЧВК «Вагнер». Посмертно его также наградили орденом Мужества.

Собравшиеся почтили павшего героя минутой молчания.

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