Новосибирцы станцевали буги-вуги на инвалидных колясках и выиграли всероссийский конкурс

Инклюзивная студия танца из Верх-Тулы взяла Гран-При. Фото: пресс-служба НГТУ

Новосибирские танцоры на инвалидных колясках покорили жюри всероссийского конкурса. Инклюзивная студия танца «Без границ» из Верх-Тулы выиграла Гран-при «Парада талантов».

- Мы занимается два года, в нашей студии есть 7 ребят с разным особенностями: есть и колясочники, и слабовидящие дети. Также к нам приходят парни и девочки из студии современного танца «Сияние». Вместе мы ищем новые формы танца от народных до современных, - рассказала КП-Новосибирск руководитель студии танца «Без границ» Олеся Кривоносова.

Танцоры из Верх-Тулы выступали с танцем в стиле буги-вуги под песню Элвиса Пресли «Long Tall Sally». В финале конкурса они соревновались с 60 командами на сцене НГТУ.

- Все участники студии очень творческие и активные ребята, у каждого свои мечты и цели на жизнь. Они занимаются не только танцами, но и спортом, рисованием. Кто-то вдохновляется людьми, которые помогают, и тоже хочет быть волонтёром. Кто-то мечтает быть няней и работать с маленькими детьми, - рассказала Олеся Кривоносова.

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