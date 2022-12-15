Новосибирцев предупредили о грабителе, нападающем на женщин в Дзержинском районе города

Неизвестный ограбил несколько женщин в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неизвестный ограбил несколько женщин в Дзержинском районе Новосибирска. Такая информация появилась в соцсетях. КП-Новосибирск связалась с ГУ МВД России по региону и узнала, поймали ли злоумышленника.

− По фактам грабежей, совершенных на территории Дзержинского района, сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего противоправные деяния, − сообщили КП-Новосибирск в МВД.

После задержания злоумышленника стражам правопорядка предстоит выяснить, причастен ли этот человек к другим преступлениям на территории Новосибирска.

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