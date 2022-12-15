Столкнулись не менее 9 авто: в Заельцовском районе Новосибирска произошло массовое ДТП

В Заельцовском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: АСТ-54

В четверг, 15 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Пострадали не менее 9 машин, сообщили в группе «АСТ-54».

Все случилось перед домом №179а на улице Дуси Ковальчук. В публикации уточнили, что четыре автомобиля стояли на парковке.

На место прибыли полиция и скорая помощь.

− Информация о пострадавших не поступала, − отметили в группе.

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