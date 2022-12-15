Столкнулись не менее 9 авто: в Заельцовском районе Новосибирска произошло массовое ДТП

В Заельцовском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: АСТ-54
В четверг, 15 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Пострадали не менее 9 машин, сообщили в группе «АСТ-54».
Все случилось перед домом №179а на улице Дуси Ковальчук. В публикации уточнили, что четыре автомобиля стояли на парковке.
На место прибыли полиция и скорая помощь.
− Информация о пострадавших не поступала, − отметили в группе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер