Мемориал погибшему герою спецоперации Никите Сухих открыли в новосибирской школе

Мемориал погибшему герою СВО установили в новосибирской школе. Фото: предоставлены Еленой Новак.

В четверг, 15 декабря, в школе № 91 установили мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации ефрейторе Никите Сухих.

Никита родился 28 января 2000 года. С 4 по 9 классы он учился в школе № 91, в Кировском районе Новосибирска. Теперь здесь установлен мемориал в память о герое, к нему возлагают цветы, ученики несут караул.

Учителя и одноклассники запомнили Никиту добрым, отзывчивым и трудолюбивым парнем, который пользовался авторитетом среди сверстников, но всегда с уважением относился к старшим.

Никиту Сухих посмертно наградили орденом Мужества. Фото: предоставлены Еленой Новак.

– С 7 лет Никита посещал секцию футбола, с 13 лет стал серьезно заниматься вольной борьбой, был неоднократным чемпионом города и области, выступал на первенстве России, – рассказала КП-Новосибирск директор школы Елена Новак.

В 2016 году Никита Сухих закончил девятый класс и поступил в колледж. В 2018 году его призвали в армию. Сначала парень служил в Юрге, а через полгода подписал контракт, присоединился к 24 бригаде спецназа в Шилово.

22-летний ефрейтор хотел поступить в военный институт и стать офицером. Он погиб в марте 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Указом президента Никита Сухих посмертно награжден орденом Мужества.

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