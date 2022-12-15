Новосибирские врачи спасли пациента от «камня в сердце» размером с куриное яйцо. Фото: пресс-центр клиники Мешалкина.

В Новосибирске в Центре Мешалкина прооперировали мужчину с «камнем в сердце». Образование размером с куриное яйцо появилось в левом желудочке после перенесенного инфаркта. Аневризма угрожала жизни пациента. При этом «камень» выявили внезапно – при полном обследовании перед другой операцией. Ведь мужчина поступил в клинику с жалобами на боли в ногах. Сердце его не беспокоило.

После обследования врачи пересмотрели тактику лечения. В первую очередь было решено удалить опасную аневризму. Для этого пациенту требовалась реконструкция полости левого желудочка с удалением образования и восстановлением нормальной геометрии и анатомии сердца.

В пресс-центре Мешалкина пояснили, что у врачей возникли большие трудности с доступом в левый желудочек.

– Инструмент издавал тупой звук, соприкасаясь с твердой стенкой кальцификата. Кальциноз и представлял собой стенку этой аневризмы, – рассказал заведующий кардиохирургическим отделением аорты и коронарных артерий Максим Михайлович Ляшенко. – Нужно было удалить кальцификат и ушить стенку желудочка так, чтобы нанести минимальную травму окружающим тканям.

Образование заполонило почти половину сердца, в любой момент могло повредить его мышцу. Это было чревато фатальным исходом. Также представляло опасность то, что от тромба, заполонившего полость аневризмы, могли отлететь частицы и нарушить кровоток в других органах.

Однако несмотря на все трудности операцию новосибирские врачи провели успешно. После нее пациенту сделали и плановое вмешательство на ногах, чтобы избавить мужчину от болей.

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