Новосибирские спасатели нашли в кювете перевернутую иномарку. Фото: МАСС.

Новосибирские спасатели получили вызов от горожан, которые сообщили, что в кювете на Бердском шоссе лежит перевертыш. Специалисты прибыли на место и на участке трассы между новосибирским Академгородком и Нижней Ельцовкой обнаружили опрокинутую «Тойоту». Ни водителя, ни пассажира в авто не было.

– Спасатели выяснили, что произошла авария еще 12 декабря. По данным очевидцев, водитель машины сам выбрался из перевёрнутого автомобиля, – говорится в сводке МАСС.

Спасатели осмотрели авто. Поняв, что помощь их не нужна, они передали информацию об этом дежурному.

В МАСС напомнили, если вы попали в беду или стали очевидцем ЧП, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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