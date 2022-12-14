Суд отменил приговор мужчине, сбившему насмерть 75-летнюю пенсионерку под Новосибирском

Суд посчитал приговор слишком мягким. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор 64-летнему водителю, сбившему насмерть 75-летнюю пенсионерку под Новосибирском.

— Приговором суда мужчина признан виновным в том, что 2 ноября 2019 в Новосибирском районе Новосибирской области будучи за рулем автомобиля «Лада gel 120 ЛАДА Веста» на нерегулируемом пешеходном сбил женщину 75 лет. От полученных повреждений она скончалась, — сообщили в областной прокуратуре. — Его судили по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения. Однако, когда кассационный суд проверил материалы, то согласился с доводами прокуратуры о том, что назначенное наказание слишком мягкое. Теперь дело повторно рассмотрит суд.

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