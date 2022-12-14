В Новосибирске «Инфинити» сбила школьника, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось в Ленинском районе днем в среду, 14 декабря.

— В 15:10 34-летний водитель автомобиля infiniti g35 ехал по улице Степаная, со стороны улицы Троллейная, в сторону улицы Станиславского. Напротив дома № 55 на улице Степная он сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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