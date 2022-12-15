Самая холодная ночь с температурой под -38 градусов придет в Новосибирск

Готовьтесь к сильным холодам!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
15 декабря температура в Новосибирске опустится до очень низких показателей. Ночью синоптики обещают ниже -30.
— Ночью в городе температура опустится до -28…-30 градусов, в пригороде — до -30. Днем будет -21…-23. Будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Переменный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщили синоптики.
В Новосибирской области температура опустится до -28…-33, местами до -38. Температура днем опустится до -20…-25, местами до -30.
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