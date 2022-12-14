В Новосибирске проезд в метро подорожает до 30 рублей с 23 декабря

В Новосибирске в декабре подорожает проезд в метро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в декабре подорожает проезд в метро. Цена вырастет до 30 рублей с 23 числа. Об этом сообщают в областном правительстве.

— Установить и ввести в действие с 23декабря 2022 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 30 рублей за одну перевозку, — сообщается в постановлении правительства от 13 декабря.

Ранее в департаменте по тарифам региона сообщали, что размер новой стоимости формировался с учетом зарплат сотрудников метрополитена, расходов на ремонт и топливо-энергетические ресурсы. Кроме того, за счет повышения стоимости проезда планируется заниматься развитием метрополитена.

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