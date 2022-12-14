Новосибирцы под Новый год украшают улицу на Шлюзе километрами гирлянд

Новогоднюю сказку для всего Шлюза создают жители улицы Закарпатской. Фото: стоп-кадры.
Уже больше 20 лет три семьи старожил в Советском районе украшают не только свои дома, но и всю улицу Закарпатскую. Ёлки из дома выставляют на улицу, обвешивают огоньками деревья и создают настроение для всех жителей Шлюза.
Километры гирлянд и снежные скульптуры делают обычную улицу в частном секторе похожей на детскую сказку или рождественский Нью-Йорк из фильмов. Расписную красоту видно и с высоты, из окон домов на соседних улицах. Сюда приезжают на фотосессии даже жители других районов и городов.
– Всё на свои деньги покупаем. А в прошлом году в горсовете нам дали премию – 3 тысячи. Докупили гирлянды, – рассказала КП-Новосибирск одна из основателей идеи Валентина Рябизова.
На видео – только начало. Теперь к старожилам присоединились все жители улицы и совместно творят чудеса, грунтуют снег для ледяных фигур.
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