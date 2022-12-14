«Берегли как зеницу ока»: в Новосибирске хирурги установили уникальные стержни девушке с хрустальной болезнью

Новосибирске врачи сделали уникальную операцию хрустальной девушке, получавшей переломы от неловких движений. Фото: НИИТО.

В Новосибирском НИИТО сделали сложную операцию 16-летней Людмиле Жугаревой. В 2019 году школьнице поставили диагноз – несовершенный остеогенез, иначе «хрустальная болезнь». Из-за этого девочка часто получала переломы. Буквально от любого неловкого движения. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем юная сибирячка всегда отлично училась и занималась творчеством. О том, как девочке помогли врачи, рассказали в пресс-службе Новосибирского НИИТО.

По словам мамы школьницы, за всю жизнь у Людмилы было не так много переломов, всего семь. Когда у других пациентов с таким диагнозом, их десятки:

– Мы её всегда берегли как зеницу ока, всегда и везде у нас были подушки. Она передвигалась на коляске, потом на велосипеде с ручкой, часто на руках у папы. В детский сад — до крылечка до воспитателя, потом в школе — до класса. Одноклассники тоже очень бережно к ней относятся, ранцы носят, сами помощь предлагают, — рассказала мама девочки.

Чтобы помочь Людмиле, травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО предложил современный метод лечения. Его применяют в ведущих мировых клиниках.

После консультации врач решил использовать телескопическую систему, с применением системы Фассье-Дюваля:

– Были подобраны телескопические стержни из особого типа стали, индивидуального размера со взаимоскользящим компонентом. Они не помешают росту девочки, –пояснили в НИИТО.

Такая системы стабилизирует места переломов. Кроме того, снижает риски вторичных осложнений. Благодаря стержням девочке устранили деформацию ног, стабильно их зафиксировали. Росту девочки стержни не помешают.

Благодаря стержням девочке устранили деформацию ног, стабильно их зафиксировали. Росту девочки стержни не помешают. Фото: НИИТО.

Послеоперационный период у девочки протекает хорошо. Скоро она сможет вернуться к учебе и любимым хобби. Людмила поделилась, что хочет в будущем стать врачом, чтобы помогать людям.

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