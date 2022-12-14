«Мучилась от страшных болей»: в Новосибирске травматолога, оставившего марлю в бедре пенсионерки, обвинили в её смерти

В Новосибирске травматолог, оставивший в ноге пенсионерки марлевую салфетку, предстанет перед судом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске будут судить врача-травматолога. Его обвиняют в смерти 68-летней женщины. Он оставил в ее бедре марлю. После чего пациентка в мучениях умерла. Ранее на медика возбудили и расследовали уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Жуткие подробности раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.
– Следствие установило, что в сентябре 2021 года травматолог оперировал женщину. Во время вмешательства оставил в послеоперационной ране пациентки марлевую медицинскую салфетку. Затем, с сентября по ноябрь 2021 года, 68-летнняя потерпевшая мучилась от острых болей в области бедра. Ее госпитализировали. В больнице женщина умерла. Причиной смерти стала та самая салфетка. Она спровоцировала воспалительный процесс, – уточнили в Следственном комитете.
Вину врач не признал. Однако экспертиза установила, что между его действиями и смертью пациентки есть причинно-следственная связь.
Дело медика уже направили в суд для рассмотрения по существу.
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