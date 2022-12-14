Мобилизованные новосибирцы из группировки «Отважные» уничтожили танк ВСУ

Новосибирские мобилизованные бойцы уничтожили танк противника на СВО. Фото: Минобороны РФ.
Мобилизованные бойцы из Новосибирска уничтожили танк противника в ходе специальной военной операции на Украине. Слова их командира Романа передала пресс-служба Минобороны РФ.
– Обошли противника и прошли в течение 2 суток полтора километра. Прорвали фланг. В ходе боя был уничтожен танк противника. Люди у меня в подразделении мобилизованные, недавно укомплектовались, прибыли все с Новосибирска, – рассказал командир мотострелкового взвода.
Командование войсками ЦВО вручило новосибирцам государственные награды за проявленные мужество, героизм, отвагу и самоотверженность в ходе СВО.
Роман также отметил, что у бойцов нет никаких жалоб. Военнослужащие из группировки «Отважные» укомплектованы всем необходимым и рвутся в бой.
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