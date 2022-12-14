Мобилизованные новосибирцы из группировки «Отважные» уничтожили танк ВСУ

Новосибирские мобилизованные бойцы уничтожили танк противника на СВО. Фото: Минобороны РФ.

Мобилизованные бойцы из Новосибирска уничтожили танк противника в ходе специальной военной операции на Украине. Слова их командира Романа передала пресс-служба Минобороны РФ.

– Обошли противника и прошли в течение 2 суток полтора километра. Прорвали фланг. В ходе боя был уничтожен танк противника. Люди у меня в подразделении мобилизованные, недавно укомплектовались, прибыли все с Новосибирска, – рассказал командир мотострелкового взвода.

Командование войсками ЦВО вручило новосибирцам государственные награды за проявленные мужество, героизм, отвагу и самоотверженность в ходе СВО.

Роман также отметил, что у бойцов нет никаких жалоб. Военнослужащие из группировки «Отважные» укомплектованы всем необходимым и рвутся в бой.

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