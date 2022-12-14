В Новосибирске жители домов возле ГПНТБ пожаловались на вонь из канализации

В Новосибирске жители домов на улице Кирова пожаловались на вонь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске жители закрытого жилого комплекса в Октябрьском районе пожаловались на ужасный запах, который доносится до верхних этажей.

В зданиях расположены не только квартиры, но и магазины, клиники, банки, детские сады и хостелы.

– Разрыли площадку, ремонтируют трубы. С приходом морозов всё стало ещё хуже, вонь невыносимая, – рассказала КП-Новосибирск одна из сотрудниц местного магазина.

Как указано в паспорте объекта на ограждении, работы закончат только в июне 2023 года.

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