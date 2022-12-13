«С потолка идет дождь из кипятка»: в Новосибирске затопило подъезд дома в Заельцовском районе

В Новосибирске подъезд дома на улице 2-ой Светлановский тупик, 12 затопило кипятком. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске подъезд дома на улице 2-ой Светлановский тупик, 12 затопило кипятком. Об этом рассказали в соцсетях жители дома.

— Сегодня на улице 2-ой Светлановский тупик, 12, как и во многих домах Заельцовского района, отключали отопление. С чем связано — точно сказать не могу, узнала об этом только вечером, когда, придя домой, ощутила явный холод в квартире. Отопление должны были дать в 19:00, но, как у нас принято, дали его в девятом часу вечера. Включили и ушли, — цитирует жительницу дома паблик Вконтакте «АСТ-54».

А вот последствиями включение отопления стал потоп из кипятка, который жители дома обнаружили в своем подъезде. На кадрах ролика, снятого новосибирцами, видно, что с потолка по периметру всего подъезда идет настоящий «дождь из кипятка», горячая вода затопила пол, и вдобавок все помещение заволокло паром.

— С потолка идет просто дождь из кипятка. Надо бы выключать электричество, как бы замыкания не случилось, — рассказывает на видео жительница дома.

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