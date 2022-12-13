В Новосибирской области поймали педофила, споившего и изнасиловавшего 15-летнюю девочку

В Новосибирской области задержали 31-летнего уроженца Пермского края за изнасилование 15-летней девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области задержали 31-летнего уроженца Пермского края за изнасилование 15-летней девочки. Сама история произошла в Архангельской области: туда мужчина приехал на заработки вместе со своим 27-летним приятелем из Алтайского края.

Как сообщает местный Следственный комитет, мужчины сняли там квартиру, через соцсети познакомились с 15-летней девочкой и пригласили ее в гости. Потом насильно напоили и изнасиловали.

Младшего из злоумышленников удалось задержать по горячим следам, а вот старшему удалось сбежать. Его нашли в Новосибирской области и этапировали в Архангельск.

Новодвинский городской суд Архангельской области 12 декабря поставил точку в этом уголовном деле. Уроженца Пермского края приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а также обязали выплатить пострадавшей девочке компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Его подельнику из Алтайского края приговор вынесли раньше — его тоже отправили в колонию строгого режима.

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