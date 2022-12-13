Новосибирцам объяснили, как избежать драки с пьяным прохожим на улице. Фото: Антон ФОКИН

Психиатр Елена Николаева объяснила, как избежать потасовки с пьяным человеком на улице. По словам врача, таких людей нужно обходить стороной. А если это все-таки невозможно, необходимо игнорировать повышенное внимание к своей персоне – смешки, оскорбления, приставания. В нетрезвом состоянии, убеждена врач, человек непредсказуем. В связи с чем, словесная перепалка грозит перерасти в драку. Даже с летальным исходом.

– Если вы подойдете и отправите такого грубияна в нокаут, проблемы уже будут у вас. Он или они вам не угрожали, а вы взяли и напали. Плюс в силу состояния пьяные могут оступиться и удариться головой об асфальт или камень и умереть. А это срок. Вряд ли получится списать удар в челюсть на состояние аффекта, — цитирует NEWS.ru эксперта.

Также пьяные прохожие способны, говорит врач, не безрассудные поступки – могут бросить в вас бутылку, достать оружие или же просто, куражась, напасть толпой.

В связи с чем, нужно сохранять максимальную сдержанность и не идти с такими людьми на конфликт. Эксперт в целом советует быть проще. А еще, рекомендует психиатр, не нужно смотреть пьяным в глаза. Они могут воспринять это как агрессию.

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