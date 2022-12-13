«Был сильный удар в плечо»: в Новосибирске женщина на Porsche Cayenne напала на девушку на «Тойоте»

В Новосибирске женщина на Porsche Cayenne напала на девушку на «Тойоте». Фото: предоставлено Викторией.

В Новосибирске женщина-водитель Porsche Cayenne решила конфликт на дороге кулаками. Она напала на девушку – водителя «Тойоты» из-за того, что та остановилась перед пешеходным переходом. Об этом пострадавшая рассказала КП-Новосибирск.

– 11 декабря вечером я на машине Toyota Corolla двигалась по улице Фабричной в сторону Димитровского моста. Перед подъёмом на мост есть пешеходный пешеход. Я остановилась, потому что пешеход переходил дорогу. Стоя на машине и пропуская пешехода, в правое зеркало заметила, как несётся машина Porsche Cayenne. Видимо, меня водитель не видела. Она начала резко тормозить, из-за чего машина стала уходить в занос. Чтобы предотвратить ДТП я успела среагировать и проехать вперёд. Водителю «Порше» это не понравилось, – рассказала КП-Новосибирск Виктория.

После чего, по словам девушки, женщина на Porsche Cayenne сравнялась с ней, стала ее подрезать. При этом водитель «Порше» материлась и прижимала ее к отбойнику. В итоге перегородила дорогу и выскочила из машины.

– Я не успела закрыть машину от шока. Женщина открыла дверь и начала наносить мне удары, я прикрывала лицо руками. Был сильный удар в плечо, там есть синяки, – добавила девушка.

Виктория обратилась в полицию. Там приняли заявление и направили девушку на судмедэкспертизу.

– Хочу справедливости и наказания для такого человека, – говорит Виктория.

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