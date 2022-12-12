Суд над бандой черных риелторов состоялся в Новосибирске

Членам банды черных риелторов вынесли обвинительный приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Членам банды черных риелторов вынесли обвинительный приговор. Его огласили 12 декабря в Заельцовском районном суде Новосибирска.

На скамье подсудимых – Полетаев, Дузенко и Семенов. Их обвиняют в вымогательствах, принуждению к участию в сделках и совершении мошеннических действий в составе организованной группы.

По данным следствия, банда действовала в Новосибирске на протяжении нескольких лет. Они совершали незаконные действия с недвижимостью, желая обогатиться.

Полетаева обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия») и частью третьей статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В общей сложности он совершил 12 эпизодов преступлений. Мужчину приговорили к 6 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима.

Семенову вменили то же самое. На его счету – четыре эпизода принуждений и три эпизода мошенничества. Ему дали четыре года в исправительной колонии общего режима.

В отношении Дузенко тоже возбуждено уголовное дело по статьям 179 и 159 УК РФ. Злоумышленник совершил восемь эпизодов преступлений. Дузенко получил два года условно. Ему назначили испытательный срок два года с возложением дополнительных обязанностей.

Более того, с Полетаева и Семенова взыскали 400 и 600 тысяч рублей в пользу потерпевших.

− Приговор в законную силу не вступил, − отметили на сайте суда.

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