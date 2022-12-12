В Калининском районе Новосибирска загорелся частный дом

В Калининском районе произошел пожар в частном доме. Фото: АСТ-54

В понедельник, 12 декабря, в Калининском районе произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Как отметили в публикации, строение расположено в частном секторе в районе Плехановского жилмассива. В результате ЧП здание частично обрушилось.

По словам очевидцев, под завалами спасатели нашли тело женщины.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области поделились подробностями произошедшего. В пресс-службе уточнили, что дом находится на улице Осоавиахима. Сделан он из бруса.

На момент прибытия огнеборцев горела крыша на площади 150 метров квадратных.

− В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 24 человека личного состава, − уточнили в МЧС.

Однако информацию про погибшую пока не подтвердили.

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