В Новосибирске количество бесплатных захоронений увеличилось в 56 раз за последние 7 лет

На кладбищах появляется все больше бесплатных могил.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в 2022 году бесплатно похоронили 839 человек - это в 56 раз больше, чем семь лет назад. Такие цифры, как сообщает ЧС-Инфо, обнародовал глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.
- Бесплатно захоронили 283 человека по обращениям граждан, остальные - безродные. План на 2022 год — 916 бесплатных захоронений, — рассказал Виталий Витухин.
На бесплатные захоронения в 2022 году выделены 9,2 миллиона рублей из городского бюджета и 4,9 миллиона рублей – из областного.
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