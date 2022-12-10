В Кировском районе Новосибирска возле подъезда обнаружили мужчину без сознания

Мужчина лежал на снегу около подъезда. Фото: Инцидент Новосибирск
В Новосибирске возле дома, расположенного по адресу Петухова, 95, нашли мужчину без сознания. Он лежал на снегу около подъезда.
Мужчину обнаружили примерно в 12:00, рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».
Голова сибиряка была в крови. Что с ним произошло – неизвестно. В комментариях кто-то предположил, что мужчина потерял сознание и, падая, ударился о лавочку или мусорку.
На место вызвали скорую помощь.
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