В Кировском районе Новосибирска возле подъезда обнаружили мужчину без сознания

Мужчина лежал на снегу около подъезда. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске возле дома, расположенного по адресу Петухова, 95, нашли мужчину без сознания. Он лежал на снегу около подъезда.

Мужчину обнаружили примерно в 12:00, рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

Голова сибиряка была в крови. Что с ним произошло – неизвестно. В комментариях кто-то предположил, что мужчина потерял сознание и, падая, ударился о лавочку или мусорку.

На место вызвали скорую помощь.

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