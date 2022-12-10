Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 декабря 2022 12:23

В Кировском районе Новосибирска возле подъезда обнаружили мужчину без сознания

Его голова была в крови
Анастасия ХРОМЫХ
Мужчина лежал на снегу около подъезда. Фото: Инцидент Новосибирск

Мужчина лежал на снегу около подъезда. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске возле дома, расположенного по адресу Петухова, 95, нашли мужчину без сознания. Он лежал на снегу около подъезда.

Мужчину обнаружили примерно в 12:00, рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

Голова сибиряка была в крови. Что с ним произошло – неизвестно. В комментариях кто-то предположил, что мужчина потерял сознание и, падая, ударился о лавочку или мусорку.

На место вызвали скорую помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber