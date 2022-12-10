Пластический хирург рассказал, как скорректировать внешность без операций. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пластический хирург Андрей Копасов рассказал, как можно скорректировать внешность без оперативного вмешательства. По словам медика, в этом могут помочь специальные инъекции, аппараты, грамотный уход и гимнастика для лица.

— Если по объективным причинам пациенту нельзя делать операцию, то всегда можно предложить альтернативу, не связанную с хирургией. Контурная пластика может решить множество проблем — от коррекции овала лица до избавления от мешков под глазами. Да, эффект от таких уколов временный и придется каждый год посещать врача для поддержания эффекта, но косметология помогает довольно эффективно бороться с возрастными изменениями, — рассказал Андрей Копасов изданию NEWS.ru.

Сохранить красоту сможет помочь и гимнастика для лица — она делает кожу более подтянутой. Конечно, мгновенного результата от нее не будет, но накопительный эффект будет присутствовать.

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