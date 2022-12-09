В Новосибирском магазине электроники задержали мошенника, похитившего миллион рублей

В Новосибирском магазине электроники задержали мошенника, похитившего у женщины больше миллиона рублей. Фото: АБ ГВАРДИЯ

В Новосибирском магазине электроники задержали мошенника, похитившего у женщины больше миллиона рублей. Он планировал купить технику на эти деньги.

Заявление о пропаже 1 093 000 рублей написала в органы жительница Барнаула. Она рассказала, что без денег ее оставил мошенник — парень 25-30 лет, «злоупотребивший ее доверием». Его объявили в розыск.

— Предполагаемый мошенник начал снимать похищенные деньги в банкоматах, используя для этого смартфон с привязанной к нему виртуальной банковской картой. Также покупал на эти средства электронику в магазинах сети «dns». Подозреваемый неоднократно попадал в объектив камер видеонаблюдения, всегда носил темную одежду и скрывал лицо медицинской маской, — рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ.

Оперативники выяснили, что 9 декабря мужчина снова собирался наведаться в магазин за очередной покупкой. Там его задержали и передали полиции.

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