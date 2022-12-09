В Горном Алтае загорелась турбаза со строителями

На Алтае загорелась турбаза. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай.

В ночь на 9 декабря в Республике Алтай загорелась одна из самых популярных туристических баз «Шале Прискальный». Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

На ликвидацию пожара выезжали 45 пожарных и семь единиц спецтехники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

На момент пожара, в 3 часа ночи, на территории турбазы находились только строители, которые успели эвакуироваться самостоятельно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber