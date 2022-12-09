В Тогучинском районе Новосибирской области закрыли школу из-за риска обрушения

Потолок и стены учебного заведения начали обрушаться. Фото: стоп-кадр из видео Сергея Пыхтина

Школу №1, расположенную в Тогучинском районе Новосибирской области, частично закрыли. Дело в том, что потолок и стены учебного заведения начали обрушаться.

Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин на своей странице «ВКонтакте» высказался о данной проблеме.

− Специализированная компания провела обследование школы и нашла дефекты. Речь идет о частичном обрушении кладки на первых этажах, − отметил Сергей Пыхтин.

Было принято решение закрыть правое крыло школы. Учащихся 1-4 классов временно перевели в другое учебное заведение. Ребят возят на занятия в Тогучинскую среднюю школу №2.

Что касается учащихся 5-11 классов, то они разместятся в левом крыле школы. Глава Тогучинского района подчеркнул, что там абсолютно безопасно.

Ремонтные работы на проблемном участке начнут тогда, когда дети уйдут на каникулы.

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