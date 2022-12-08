В Новосибирской области сдали 10-летний долгострой

Дом начали возводить в далеком 2012 году, а достроить смогли только сейчас. Фото: правительство НСО

В городе Обь под Новосибирском ввели в эксплуатацию 10-летний долгострой, располагающийся на улице Калинина. 12-этажный дом начали возводить в 2012 году, но застройщик разорился. Достройка дома началась в конце 2021 года, а уже сегодня собственники получили ключи от квартир: новоселье отметят 56 семей.

— Дом в городе Обь — первый, в рамках нашей совместной работы с ППК «Фонд». Планируем достроить еще семь. На финишной прямой — выплата компенсаций за недостроенное жильё дольщикам 24 объектов, — рассказал губернатор Андрей Травников.

По сообщению правительства, сейчас идут строительно-монтажные работы в трех самых капиталоёмких и крупных долгостроях региона — домах №11, 12, 13 в микрорайоне «Закаменский». Также к монтажные работ начаты в доме №12 в Краснообске, домах №5 и №6 по улице Вилюйская. На последнем объекте — доме 378/1 улице Дуси Ковальчук в рамках заключённого договора ведутся проектно-изыскательские работы.

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