В Пашино под Новосибирском рекультивируют мусорный полигон площадью 11 гектар

Рекультивируют Пашинский полигон за два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Пашино под Новосибирском рекультивируют мусорный полигон площадью 10,8 гектар. На свалке скопилась около 1,26 миллионов кубометров мусора. Сейчас полигон не работает и ждет рекультивации, которая начнется в 2023 году. Проведут ее в рамках нацпроекта «Экология».

— За два года эта территория, к которой неприятно приближаться, источник неприятных запахов и в целом вид не украшает, должна превратиться в какую-то приемлемую зону, — сообщил мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции в четверг, 8 декабря.

По словам мэра, полученный при рекультивации Пашинского полигона опыт поможет в дальнейшем рекультивировать Левобережный полигон, который совсем скоро исчерпает себя. Далее власти планируют заняться полигоном на Гусинобродском шоссе.

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