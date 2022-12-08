Новосибирские врачи вылечили несгибаемый локоть строителя, упавшего с крыши

Строитель не мог сгибать локоть. Фото: Предоставлено пресс-службой НИИТО имени Цивьяна

Новосибирские врачи вылечили руку 38-летнему строителю, который упал с крыши частного дома. Мужчина получил травму два года назад при строительстве своего дома в Комсомольске-на-Амуре:

- Я поехал по скату, подумал, что на леса спущусь. Дальше всё было практически в тумане, я увидел себя будто со стороны, как уже лежу внизу, – рассказал строитель Максим.

В больнице диагностировали перелом костей таза, правой плечевой кости и локтевого отростка правой локтевой кости. Поставили пластины в таз, плечевую кость и закрепили кости локтя. Но локоть почти не сгибался, мужчину мучала жгучая боль внутри сустава, она распространялась в предплечье.

Хирурги удалили пластины и осколки кости. Фото: Предоставлено пресс-службой НИИТО имени Цивьяна

Консервативное лечение и ЛФК в Комсомольске-на-Амуре не помогали, строитель обратился к специалистам новосибирского НИИТО имени Цивьяна. Диагностика выявила фрагменты кости в неположенных местах и несгибаемость локтя.

- Хирурги НИИТО выполнили артропластику сустава с удалением пластин, были удалены металлоконструкции в правом плече, мешавшие пациенту. В задней поверхности плечевой кости выявлены нетипичные отростки, соединяющийся с локтевой костью. Возникшие при неправильном сращении кости отростки были удалены, — отметила хирург НИИТО имени Цивьяна. Екатерина Симонова.

Пациента выписали через несколько дней с хорошим результатом. После курса реабилитации мужчина снова сможет сгибать руку, боли исчезнут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер