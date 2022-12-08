Видео с иномаркой, вылетевшей на тротуар в сантиметре от пешехода, показали в соцсетях. Фото: стоп-кадр.

Утром 8 декабря в Новосибирске на Большевистской улице иномарка, вылетевшая на тротуар, чудом не придавила пешехода. Человек в ужасе прижался к забору, а машина проскочила буквально в сантиметре от него. Произошла авария из-за безрассудного маневра одного из участников движения. Случившееся попало на видеорегистратор.

– Белый седан решил развернуться перед минивэном Honda Stepwgn, который уходя в сторону подрезал автора ролика, ударив его в заднее левое крыло. Шкода вылетела на тротуар, врезалась в забор и чуть не размазала по нему пешехода, – пояснили в группе «АСТ-54».

Известно, что водитель «Хонды» признал вину. Однако говорит, что действовал так из-за безрассудного маневра белого седана. Который, кстати, с места аварии скрылся.

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