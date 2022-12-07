По словам местных, воняет канализацией вперемешку с химией и гарью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кольцово под Новосибирском пожаловались на неприятный запах. По словам местных, в воздухе ощущается дикая смесь канализационной вони вперемешку с гарью и запахом химии.

— А никто не ощущает запаха канализации, когда северный ветер дует? С Орловской канализации тянет на 10 микрорайон и новые дома Никольского микрорайона. Химией со стороны Двуречья или с «Вектора» воняло пару дней подряд. А гарью со стороны полигона тянет, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Подслушано Кольцово».

По словам мужчины, обычно все грешат на запах от птицефабрики, однако в поселке хватает и других источников вони.

— В связи с поступающими жалобами на запах в Кольцово было принято решение создать рабочую группу для оперативного принятия мер. В составе группы будут представители администрации Кольцово, общественники и сотрудники министерства, — сообщил в своем телеграм-канале глава регионального Минприроды Евгений Шестернин.

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