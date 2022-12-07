В Алтайском крае при пожаре погибли бабушка и внучка

В городе Рубцовск произошел страшный пожар. Фото: Инцидент Рубцовск

Ночью 7 декабря в городе Рубцовск произошел страшный пожар. Он унес жизни двоих человек, рассказал Amic.

Как сообщили в группе «Инцидент Рубцовск», загорелся одноэтажный жилой дом. Строение расположено на улице Заводской.

Когда на место прибыл первый пожарно-спасательный расчет, огонь объял крышу дома. По данным МЧС, площадь пожара составила около 70 метров квадратных. С пламенем боролись 19 человек личного состава и пять спецмашин.

В пожаре погибли два человека – бабушка и ее 15-летняя внучка.

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