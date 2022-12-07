Жительница Новосибирской области заразилась ВИЧ, сделав татуировку в Таиланде

Жительница Бердска заразилась ВИЧ после поездки в Таиланд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бердска заразилась ВИЧ после поездки в Таиланд. Сибирячка утверждает, что подхватить заболевание могла в местном тату-салоне.

— Чаще всего бердчане заражаются ВИЧ при незащищенном половом акте. На втором месте передача вируса через кровь. И не всегда речь идет о наркозависимых. Известен случай, когда заболевание было выявлено у женщины, которая поехала в Таиланд, где набила себе татуировку, — цитируют врача-инфекциониста Бердской центральной городской больницы Луизу Ахтямову «Бердские новости».

Луиза Ахтямова также отметила, что в современном мире от инфицирования не застрахован никто. Ведь если раньше считалось, что ВИЧ — это болезнь присущая только «антисоциальным элементам», то сейчас ситуация изменилась и заболевание выявляют и у активных членов общества. Поэтому особую роль играет профилактика: не менее одного раза в год необходимо узнавать свой ВИЧ-статус. Сделать это можно в специальных тест-мобилях, ездящих по городам или в своей поликлинике.

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