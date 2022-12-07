В Ленинском районе Новосибирска водитель иномарки устроил дрифт вокруг новогодней елки

Водитель иномарки устроил дрифт вокруг новогодней елки у кинотеатра «Аврора». Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Водитель иномарки устроил дрифт вокруг новогодней елки у кинотеатра «Аврора». Кружившую вокруг зеленой красавицы машину сняли на видео 7 декабря.

Как уточнили в группе «АСТ-54», серебристое авто выписывало круги на площади сегодня днем. После этого водитель как ни в чем не бывало поехал по своим делам.

В комментариях пользователи Сети бурно отреагировали на увиденное.

− Это же одиночный хоровод, − пошутил один из местных жителей.

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