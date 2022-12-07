В Новосибирск придет потепление до -9 градусов

Новосибирцев ждет потепление до -9 градусов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирцев ждет потепление до -9 градусов. По данным синоптиков, крепкие морозы в скором времени спадут.
Как сообщает сайт Gismeteo, ближайшие три дня столбик термометра будет держаться на отметке -19 градусов. Ночью обещают до -23.
К субботе, 10 декабря, потеплеет до -14 градусов. В воскресенье и понедельник тоже будет держаться легкий мороз.
А вот во вторник, 13 декабря, синоптики обещают -9 градусов днем и -11 – ночью. Более того, следующие выходные будут снежными и теплыми для Сибири. Так, 18 декабря будет -8 градусов.
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