Пенсионерка с улицы Зорге порадовала новосибирцев ледовой композицией к Новому году. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске во дворе на улице Зорге появились сказочные фигурки из снега. По словам местных, их сотворила местная пенсионерка. Фото композиции показали в соцсетях.
– В этом году рядом с домом №193/1 на улице Зорге традиционно появились ледовые фигуры. Они уже стали местной достопримечательностью и популярной локацией для фото, – написали в группе «АСТ-54».
На фото видно, что из снега пенсионерка сделала главных персонажей Нового года – Деда Мороза и Снегурочку. Также рядом с ними видна Снежинка, как главный символ приближающегося праздника. Есть и белые мишки, кролик, персонажи из мультфильма «Смешарики», «Маша и Медведь», «Лунтик», а также снеговик.
Новосибирцев восхитило творение пенсионерки. Они отметили, что у женщины золотые руки и поблагодарили ее за создание новогоднего настроения.
– Какая женщина молодец. Сердце радуется! – написали комментаторы.
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