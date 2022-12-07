Пенсионерка с улицы Зорге порадовала новосибирцев ледовой композицией к Новому году. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске во дворе на улице Зорге появились сказочные фигурки из снега. По словам местных, их сотворила местная пенсионерка. Фото композиции показали в соцсетях.

– В этом году рядом с домом №193/1 на улице Зорге традиционно появились ледовые фигуры. Они уже стали местной достопримечательностью и популярной локацией для фото, – написали в группе «АСТ-54».

На фото видно, что из снега пенсионерка сделала главных персонажей Нового года – Деда Мороза и Снегурочку. Также рядом с ними видна Снежинка, как главный символ приближающегося праздника. Есть и белые мишки, кролик, персонажи из мультфильма «Смешарики», «Маша и Медведь», «Лунтик», а также снеговик.

Новосибирцев восхитило творение пенсионерки. Они отметили, что у женщины золотые руки и поблагодарили ее за создание новогоднего настроения.

– Какая женщина молодец. Сердце радуется! – написали комментаторы.

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