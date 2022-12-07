В Новосибирске за полдня сразу четверо больных новосибирцев разбили градусники в квартирах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске растет число заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с чем, у спасателей увеличилось число вызовов из-за разбитых ртутных термометров. Так, за сутки они выезжали на такие ЧП 4 раза.

– Первый вызов поступил утром 6 декабря на Немировича-Данченко. Сотрудники службы провели замеры. ПДК была превышена в 8 раз. Второй вызов был тоже утром, но уже на улицу Лескова. Там замеры показали превышение ПДК в 10 раз. Около полудня спасатели выехали в квартиру на Планетной улице. Там разбитый градусник показал превышение ПДК в 10 раз. После полудня специалисты провели замеры на улице Тимирязева. ПДК там было в норме, – говорится в сводке МАСС.

В каждом случае спасатели дали рекомендации и призвали новосибирцев был осторожнее при измерении температуры.

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