Онколог Полянский назвал самые опасные симптомы рака

По словам онколога, диагностировать рак может только высококлассный специалист. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-онколог Владимир Полянский назвал «самыми опасными симптомами рака» те, что перепуганные люди вычитывают в интернете. Медик назвал такую диагностику самой опасной и посоветовал обращаться к специалистам, если есть серьезные подозрения на рак.

— Самые опасные симптомы рака — найденные в интернет-статьях, написанных неизвестно кем. То ли врач, то ли студент, идентифицировать автора зачастую крайне сложно. Это самая опасная диагностика. Настолько сложное и непредсказуемое иногда заболевание диагностирует только высококлассный специалист. К сожалению, некоторая часть пациентов — перепуганные граждане, обнаружившие у себя якобы рак после случайной головной боли, головокружения, слабости или тошноты. Если есть подозрения — проверьтесь в больнице, не шутите и не тратьте время медиков, — заявил в беседе с NEWS.ru Полянский.

Напомним, по словам новосибирских врачей, каждый пятый житель региона узнает о том, что у него рак, только тогда, когда врачи уже мало чем могут помочь — на четвертой стадии. Причина этого кроется в том, что у людей отсутствует онкологическая настороженность.

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