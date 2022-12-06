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НовостиОбщество6 декабря 2022 18:36

Онколог Полянский назвал самые опасные симптомы рака

По его словам, диагностировать злокачественную опухоль может только высококлассный специалист
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам онколога, диагностировать рак может только высококлассный специалист.

По словам онколога, диагностировать рак может только высококлассный специалист.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-онколог Владимир Полянский назвал «самыми опасными симптомами рака» те, что перепуганные люди вычитывают в интернете. Медик назвал такую диагностику самой опасной и посоветовал обращаться к специалистам, если есть серьезные подозрения на рак.

— Самые опасные симптомы рака — найденные в интернет-статьях, написанных неизвестно кем. То ли врач, то ли студент, идентифицировать автора зачастую крайне сложно. Это самая опасная диагностика. Настолько сложное и непредсказуемое иногда заболевание диагностирует только высококлассный специалист. К сожалению, некоторая часть пациентов — перепуганные граждане, обнаружившие у себя якобы рак после случайной головной боли, головокружения, слабости или тошноты. Если есть подозрения — проверьтесь в больнице, не шутите и не тратьте время медиков, — заявил в беседе с NEWS.ru Полянский.

Напомним, по словам новосибирских врачей, каждый пятый житель региона узнает о том, что у него рак, только тогда, когда врачи уже мало чем могут помочь — на четвертой стадии. Причина этого кроется в том, что у людей отсутствует онкологическая настороженность.

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