Новый ЛДС в Новосибирске подключили к системе энергоснабжения. Фото: правительство НСО

Новую ледовую арену в Новосибирске подключили к системе энергоснабжения. Следующим этапом станет завершение комплексной пуско-наладки всего инженерно-технического оборудования ЛДС.

— На сегодняшний день ледовая арена полностью обеспечена электроснабжением. Для этого получены все необходимые допуски Ростехнадзора и документы от ресурсоснабжающих организаций. Также ЛДС подключен ко всем инженерным коммуникациям. Кроме того, внутри ледового дворца активно продолжаются отделочные работы, готовые помещения передаются заказчику для ввода объекта в эксплуатацию, — рассказали в региональном правительстве.

Рабочие уже смонтировали хоккейные борта на малой арене и нанесли на поле разметку. Вскоре аналогичные начнутся работы на хоккейном корте основной арены. На этих выходных в ЛДС запланирован масштабный субботник.

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