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НовостиОбщество7 декабря 2022 0:00

Морозы крепчают: в Новосибирске снова похолодает до -28 градусов

7 декабря в Новосибирске температура понизится до -28 градусов
Надежда РЫЖКИНА
Холодно, нет снегопада, и дымка в воздухе - в Новосибирске сохраняется прежняя погода.

Холодно, нет снегопада, и дымка в воздухе - в Новосибирске сохраняется прежняя погода.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью 7 декабря в Новосибирск снова нагрянут морозы. Температура в некоторых районах опустится до -28 градусов. В целом же синоптики обещают ночью температуру около -21…-23 градусов, а днем -16…-18.

- Будет небольшая облачность, без существенных осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица, - сообщили синоптики.

По Новосибирской области местами выпадет снег. Температура ночью опустится до -31 градуса, а днем составит около -14…-19 градусов.

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