Дальнобойщик из Новосибирска чудом не замерз в заглохшей фуре в Иркутской области. Фото: ГУ МВД Иркутская область.

В Иркутской области в лютый мороз чуть не замерз новосибирский дальнобойщик. На помощь водителю фуры пришли полицейские. Произошло все на трассе Р-255 «Сибирь» в районе 1749 километра Черемховского района. Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

– Инспекторы ДПС: Сергей Краснопеев и младший лейтенант полиции Иван Тарасевич, заметили в темноте большегруз «Mercedes-Benz Actros». Машина стояла на обочине с заглушенным двигателем. При этом температура воздуха на участке трассы приближалась к отметке в -30 градусов. Сотрудники полиции предположили, что водителю нужна помощь и обратились к нему. Полицейские выяснили, что машина заглохла, а водитель не смог из-за мороза запустить двигатель, – пояснили в пресс-службе полиции.

Оказалось, что дальнобойщик ехал с грузом из Новосибирска в Читу. Но по дороге произошла поломка.

Водителя фуры отогрели в служебном авто. А затем свозили в автомагазин. Там он купил технические жидкости, с помощью которых благополучно завел мотор.

Мужчина продолжил маршрут. Затем позвонил в дежурную часть полиции и поблагодарил своих спасителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber