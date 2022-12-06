Новосибирец 120 раз нарушил скоростной режим и лишился авто

Машину остановили на территории Черепановского района. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирской области судебные приставы наложили арест на автомобиль злостного нарушителя ПДД. Мужчина 120 раз нарушил скоростной режим, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Машину остановили на территории Черепановского района. Оказалось, что на водителе висело 120 неоплаченных административных штрафов. Общая сумма задолженности составила более 120 тысяч рублей.

− В отношение водителя автоинспекторами было составлено 26 административных материалов, предусмотренных частью первой статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), − отметили в публикации.

В итоге в дело вмешались судебные приставы. Они арестовали транспортное средство нарушителя.

Все материалы по делу передали в суд.

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