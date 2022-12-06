В Новосибирске устроят праздник с бесплатным аквагримом для детей мобилизованных

Детям мобилизованных бесплатно нарисуют аквагрим.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В субботу, 10 декабря, в торговом центре «Сан Сити» пройдет праздничное мероприятие «Детский смех» для детей из семей мобилизованных новосибирцев. Об этой мере поддержки сообщили в официальном Telegram-канале мэрии.
На четвертом этаже комплекса аниматоры будут ждать маленьких гостей с 14 до 17 часов. За три часа для детей организуют новогодние фотозоны и мастер-классы, покажут со сцены впечатляющие номера и споют песни.
Кроме того, в рамках программы «Детский смех» ребятам устроят спортивные состязания, бесплатно заплетут косы и нанесут аквагрим.
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