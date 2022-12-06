В Новосибирске устроят праздник с бесплатным аквагримом для детей мобилизованных

Детям мобилизованных бесплатно нарисуют аквагрим. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В субботу, 10 декабря, в торговом центре «Сан Сити» пройдет праздничное мероприятие «Детский смех» для детей из семей мобилизованных новосибирцев. Об этой мере поддержки сообщили в официальном Telegram-канале мэрии.

На четвертом этаже комплекса аниматоры будут ждать маленьких гостей с 14 до 17 часов. За три часа для детей организуют новогодние фотозоны и мастер-классы, покажут со сцены впечатляющие номера и споют песни.

Кроме того, в рамках программы «Детский смех» ребятам устроят спортивные состязания, бесплатно заплетут косы и нанесут аквагрим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber