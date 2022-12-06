Сбербанк и Мария-РА запустили SberPay QR

Фото: promo.sber.ru

QR-код для оплаты выводится на платежный терминал эквайринга при каждой покупке - достаточно его считать камерой своего телефона и подтвердить оплату в один клик в мобильном приложении банка. Такие платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android.

Сеть магазинов Мария-РА представлена в пяти регионах Сибири - это Алтайский край, республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская и Томская области. Компания входит в топ-15 крупнейших продовольственных компаний России и включает в себя уже 1265 магазинов в 266 населенных пунктах. К сервису SberPay QR подключены 4 тыс. платежных терминалов торговой сети. Вплоть до 5 января 2023 года при оплате QR-кодом Сбера начисляются повышенные бонусы от СберСпасибо: 3% при покупке на сумму не менее 300 рублей.

Евгений Бедаев, директор направления «Безналичные решения» Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- SberPay QR - это отличное решение для тех наших клиентов, кто уже привык оплачивать свои покупки при помощи телефона, ведь для этого достаточно отсканировать QR-код на терминале эквайринга. Еще одно приятное дополнение к удобному и безопасному способу расчетов - это начисление повышенных бонусов СберСпасибо.

Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга сети Мария-РА:

- Чтобы сделать процесс покупки еще более удобным и быстрым, мы активно внедряем кассы самообслуживания, оплату по QR-коду и другие технологические новинки. Мы добавили новый способ приема оплаты по QR-коду вместе со СберБанком - Sberpay QR и предоставили такую возможность на всех терминалах эквайринга в розничной сети Мария-Ра.