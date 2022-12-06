В Новосибирске 60-летний айтишник вышивает крестиком шедевры на станке собственного изобретения

В Новосибирске живет 60-летний искусный мастер - он вышивает картины крестиком. Фото: Евгений Аникеев / ЧС-ИНФО.

В Новосибирске живет мужчина, который вышивает шедевры крестиком. Во вторник, 6 декабря, искусному мастеру Сергею Рыленко исполняется 60 лет. Об этом сообщает ЧС-ИНФО.

Сергей занимается рукоделием еще с 80-х годов. По профессии мастер – радиофизик, работал главой учебного отдела в Кузбасском институте ФСИН России, айтишником в сфере торговли, написал свою бухгалтерскую программу. А по вечерам Сергей садится за вышивку. Вместе с женой-рукодельницей – чтобы супруга не оставалась без внимания.

Однажды жена подарила ему станок для вышивания. В Новосибирске он вступил в клуб «Вышивальщицы Новосибирска». Там Сергея научили новым техникам, подкинули интересные идеи. А потом он и сам начал создавать новые схемы для вышивания с помощью компьютерных программ. И сделал свой собственный станок.

Макраме, кружево, вышивка полукрестиком – петитом – все это умеет Сергей Рыленко, и его жена и дочь всегда ходят в уникальных нарядах. Также он старается оформлять вышивку в украшения – кольца, серьги, браслеты, вышил даже новогодний поезд.

Помимо цветочных пейзажей для супруги и вышивок для внуков, у Сергея есть серия картин, на которых центральное место занимает алкоголь и другие «мужские» вещи, хотя сам автор свои работы по полу не разделяет.

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