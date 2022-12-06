Пробки в 6 баллов и несколько аварий затруднили движение по новосибирским улицам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск морозным утром 6 декабря встал в шестибалльных пробках. Также на нескольких улицах города зафиксировали аварии. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на улицах Станционной, тут авария, Широкой, площади Труда, Райсовета, проезде Энергетиков из-за ДТП и на Димитровском мосту. Пробки на улицах Троллейной, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Авария и затор на Советском шоссе. Затруднено движение по Октябрьскому мосту.

На правом берегу сложно проехать по Большевистской, Кирова, Восход и Никитина.

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