Мэрия Новосибирска расторгла контракт о реконструкции школы № 57

В Новосибирске мэрия расторгла контракт на реконструкцию школы № 57 в Дзержинском районе. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске мэрия расторгла контракт на реконструкцию школы № 57 в Дзержинском районе. Для нее будут искать нового подрядчика.

— Ранее конкурс на реконструкцию школы уже выиграла одна компания, однако на этапе строительно-монтажных работ подрядчик осознал, что не сможет выполнить работы в рамках контракта, — сообщается в телеграм-канале «МЭР_и_Я». — 29 ноября он проинформировал об этом МКУ «УКС», направив запрос с просьбой расторжения контракта по соглашению сторон.

5 декабря вновь стартовали торги. Их итоги подведут 26 декабря 2022 года.

Напомним, на реконструкцию и расширение школы планируется потратить 722 миллиона рублей из средств городского бюджета. Перед проведением работ на территории учреждения снесут деревья и подготовят площадку для строительства. В школе обустроят подвал, шахту лифта, лестницы, выполнят отделку фасадов и проведут другие работы.

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