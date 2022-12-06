Ватсап в панике! Новосибирцы пересылают друг другу предупреждения о морозе до -50

Новосибирцы опасаются аномального мороза. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Жители Новосибирска пересылают друг другу в мессенджерах фотографию с прогнозом погоды, где предупреждается о морозах до -50, которые якобы ждут сибиряков в конце декабря. Обещание таких аномальных морозов очень взволновало горожан, особенно — родителей детсадовцев и школьников.

Однако с этим прогнозом все оказалось не так просто. Подписан он Единой диспетчерской службой — МБУ «ЕДДС ПГО». Расшифровывается эта аббревиатура как «муниципальное бюджетное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба Полысаевского городского округа». И находится этот округ в Кемеровской области, что уже вызывает сомнения об актуальности прогноза для новосибирцев. Впрочем, и на ресурсах ЕДДС ПГО сейчас нет ничего похожего.

Сама фотография «холодного» прогноза, как оказалось, гуляет по сети уже минимум два года. Встретить ее можно на автомобильных форумах, где водители рассказывают, как спасали машины в мороз, на разных форумах и просто на просторах соцсетей.

Тем временем, новосибирцам синоптики хоть и не обещают потепления, но все же до таких морозов прогнозы не доходят.

Так, Гидрометцентр России на ближайшие шесть дней обещает холода в пределах -14…-22 градусов, а сервис Яндекс. Погода в более долгосрочном прогнозе за месяц и вовсе обещает, что ниже -24 градусов в Новосибирске в декабре температура не опустится.

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